L'Inter continua la sua rincorsa al Milan capolista in un weekend che può rivelarsi decisivo per le sorti del campionato. La Serie A vede infatti in programma il doppio confronto Roma-Milano: i nerazzurri ospitano i giallorossi mentre i rossoneri fanno visita alla Lazio. La squadra di Inzaghi, già vincitrice due volte contro il grande ex José Mourinho, punta la terza vittoria in altrettanti incroci stagionali, proposta a 1,63 dai betting analyst. Alta la quota del «2», fissata a 4,80, mentre la «X» si gioca a 3,95. Nonostante i giallorossi non abbiano segnato nemmeno una rete nei due confronti già disputati, subendone cinque, il Goal prevale a 1,74, mentre il No Goal è visto a 1,94. Prende quota anche l'Over a 1,69, mentre un match con meno di tre reti si gioca a 2,01. Per i nerazzurri si va verso il ritorno della coppia Dzeko-Lautaro: il centravanti bosniaco vede il gol alla sua ex squadra a 2,40, mentre una rete dell'argentino, in gran forma dopo le due segnate nel derby, è offerta a 1,95, con la doppietta fissata a 6. Match sulla carta più complicato per il Milan, che arriva all'Olimpico da favorito ma vede il successo a 2,43. Poco più alta la quota dell'«1» per la Lazio, visto a 2,80, mentre il pari è proposto a 3,25. Nella capitale è sfida da Goal, in quota a 1,65, con il No Goal a 2,07. Grande equilibrio tra Over, poco più basso a 1,81, e Under, proposto a 1,86. Nessun gol subito ma pochissimi segnati dai rossoneri, solamente quattro nelle ultime sei partite compresa la Coppa Italia: davanti dovrebbe esserci Olivier Giroud, la cui rete è vista a 2,20. Dall'altra parte, un gol dell'attuale capocannoniere della Serie A Ciro Immobile si gioca a 1,95. Il Napoli va in trasferta sul campo di un Empoli in crisi di risultato e, dopo il solo punto conquistato nelle ultime due partite casalinghe, vuole tornare alla vittoria: il «2» vale 1,62 volte la posta, mentre è alta la quota del successo dei padroni di casa, fissata a 4,80. Il pareggio paga invece 4 volte la posta. Scenderà invece in campo lunedì la Juventus, impegnata sul campo del Sassuolo e favorita per la vittoria a 1,77. Gli emiliani, vincitori nella gara d'andata a Torino, vedono il successo a a 4,10, mentre la «X» si gioca a 3,85. Scendendo nelle zone pericolose della classifica, riflettori puntati sullo scontro salvezza tra Genoa e Cagliari che può già essere decisivo con i sardi al momento quartultimi con sei punti sul terzetto in zona retrocessione composto dai liguri assieme a Venezia e Salernitana. Al 'Ferraris' i padroni di casa sono favoriti con il successo a 2,22, mentre gli ospiti sono offerti vincenti a 3,30. Poco più bassa la quota del pareggio, che si attesta a 3,10. La Salernitana, invece, ospita la Fiorentina in un match complicatissimo nonostante i sei punti conquistati nelle ultime due gare: il «2» vale 1,65, mentre è alta la quota dell'«1», a 4,80. Difficile anche il pari, proposto a 3,85.