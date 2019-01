Inter alle prese con la bestia nera Sassuolo alla ripresa del campionato. Contro gli emiliani i nerazzurri hanno un bilancio decisamente negativo. Solo due vittorie in 11 scontri diretti e ben quattro ko di fila nelle gare contro i neroverdi. Visti comunque gli andamenti in campionato (due vittorie di fila per la squadra di Spalletti, due ko invece per quella di De Zerbi) gli analisti Microgame ritengono che l’Inter invertirà il trend negativo: nettamente avanti l’«1», dato a 1,42, si punta a 4,70 sulla «X» e a 7,50 sull’ennesima vittoria emiliana. L’ultimo successo dell’Inter, risalente al 2016, arrivò con un 1-0, risultato dato, come riporta Agipronews, a 7,00 nella gara di domani. I trader però, sono più orientati verso un 2-0, offerto a 6,75 e ancor di più sull’ipotesi che la partita possa finire con almeno tre reti complessive, vista la media gol delle due formazioni: l’Inter ne segn a1,63 a partite, il Sassuolo ne subisce 1,68. L’Over è ritenuto altamente probabile a 1,63.