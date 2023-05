Un finale di stagione strepitoso quello dell'Inter, in striscia di sette vittorie consecutive, che parteciperà a due finali - Coppa Italia e Champions League - dopo aver già alzato la Supercoppa Italiana in inverno. In mezzo i nerazzurri devono chiudere i conti in Serie A per l'ingresso nella top-4, partendo dalla sfida in casa dei campioni d'Italia del Napoli, capace di vincere solo tre delle ultime otto. Numeri che fanno prevalere il colpo nerazzurro, a 2,55 contro il 2,80 del successo partenopeo. Sale a 3,30 il pareggio uscito nelle ultime tre al "Maradona", terminate tutte 1-1, risultato offerto a 5,80 per la gara di domenica. Grande attenzione per la sfida tra i due leader della classifica dei bomber, Victor Osimhen e Lautaro Martinez, entrambi visti in rete a 2,87 volte la posta. Messa da parte la pesante eliminazione nell'Euroderby di Champions League, il Milan punta a rientrare nei primi quattro posti per tornare nella massima competizione europea. I rossoneri non devono farsi sfuggire l'occasione contro la Sampdoria, ultima in classifica e già retrocessa: su William Hill quote rasoterra a favore degli uomini di Pioli, visti vincenti a 1,18; sale a 6,50 il pareggio mentre è altissima la quota della vittoria dei blucerchiati, squadra con meno in punti in trasferta, offerta addirittura a 19. Tra campionato e coppa il Milan ha ottenuto quattro No Goal, con il quinto in pole a 1,53 sul No Goal visto a 2,37. La Juventus, per il secondo anno di fila senza titoli, vuole difendere il secondo posto in classifica in casa di un Empoli salvo. Per i quotisti di William Hill sarà segno «2», sempre uscito con Allegri sulla panchina bianconera, a 1,70 mentre la vittoria dei toscani, che al Castellani manca dal 1999, è proposta a 5,25. In mezzo il pareggio offerto a 3,75. La Juve ha vinto le ultime due partite di campionato all'inglese: un nuovo 0-2 si gioca a 7,50 mentre un'altra doppietta di Dusan Vlahovic, come nella scorsa stagione, paga 10 volte la posta. Di nuovo in una finale europea, la Roma vuole ritrovare un successo che in Serie A manca da cinque turni. Contro la Salernitana, sempre battuta all'Olimpico, avanti il segno «1» a 1,47, sale a 4,20 il pareggio, mentre la seconda vittoria stagionale in terra romana dei campani si gioca a 7,50. Occhi puntati sul primo gol in campionato di Andrea Belotti, dato a 3,40 mentre il timbro di Krzysztof Piatek, già a segno contro i giallorossi con le maglie di Genoa e Milan, è fissato a quota 6,50. Partita non semplice per l'altra romana, la Lazio, a caccia del ritorno in Champions League. In casa dell'Udinese, prevale il colpo biancoceleste a 2,05, sale a 3,40 il quarto pareggio consecutivo tra i due club, con il successo bianconero, arrivato solo una volta nelle ultime 16 uscite contro i capitolini, visto a 3,75. Aprirà il programma della 36^giornata l'anticipo del venerdì tra Sassuolo (2,15) e Monza (3,25), occhi puntati sull'importante sfida salvezza tra Lecce (2,20) e Spezia (3,60), con il Verona (6,50), impegnato a casa dell'Atalanta (1,55), fortemente interessato dal risultato del Via del Mare. Sempre più vicina la retrocessione della Cremonese (3) che ospita il Bologna (2,40) mentre è in pole, a 2,05, il tris del Torino contro la Fiorentina (3,90) che mercoledì giocherà contro l'Inter in Coppa Italia la prima delle due finali stagionali.