L’Inter apre la terzultima giornata di Serie A ospitando l’Empoli domani pomeriggio a San Siro. I nerazzurri, in attesa della finale di Coppa Italia in programma mercoledì a Roma contro la Juventus, inquadrano tre punti a bassa quota, 1,15, secondo gli esperti a differenza del 16 dei toscani mentre si dimezza a 8,00 quella per il pareggio. L’Empoli, in Serie A, ha sconfitto l’Inter in tre occasioni e solo una volta a San Siro, 18 anni fa. I nerazzurri, in casa, sono la miglior squadra del campionato mentre gli ospiti hanno racimolato solo un punto nelle ultime cinque trasferte dove hanno segnato appena un gol: l’Empoli che non segna neanche domani è offerto a 1,78. La formazione di Inzaghi invece ha molte frecce al suo arco e un gol dalla distanza, a 2,75, non è da escludere. Se Edin Dzeko e Lautaro Martinez, la cui rete per entrambi è data a 1,85, sono i bomber nerazzurri, in questo momento è però Ivan Perisic l’uomo in più dei campioni d’Italia: l’esterno croato che confeziona una gara con gol e assist si gioca a 7,75. Andreazzoli spera che Andrea Pinamonti metta a segno il più classico dei gol dell’ex, offerto a 5,00. Sempre domani, ma alle 21, la Juventus vola a Marassi dove sarà ospite del Genoa, forse all’ultimissima spiaggia per restare in Serie A. I bianconeri, per gli esperti , sono favoritissimi a 1,85 contro il 4,25 dei rossoblù mentre si scende a 3,60 per il pareggio. La formazione di Allegri, lontano dallo Stadium, sta volando come dimostrando le quattro vittorie esterne in fila. La Juventus, inoltre, cerca il sesto successo consecutivo contro il Genoa e, finora, tre di questi sono arrivati per 3-1: lo stesso risultato esatto, domani a Marassi, è in quota a 15 mentre quello in favore del Grifone pagherebbe 40 volte la posta. Un calcio di rigore, a 2,75, è nelle corde del match al pari di un consulto del VAR, offerto a 3,25. In attesa di sciogliere i dubbi sul suo futuro, Paulo Dybala vuole regalare altri sorrisi al popolo bianconero. La Joya ha segnato ben 9 reti al Genoa e punta alla doppia cifra, ipotesi in quota a 3,00. Stessa quota per il bomber di Blessin, Mattia Destro, che proverà fino alla fine a tenere accese le speranze di salvezza. Il numero 23 del Genoa a segno su rigore è dato a 7,50.