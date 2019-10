Oltre a Pioli, anche Claudio Ranieri vivrà la sua prima panchina stagionale, per di più contro la Roma, allenata fino a maggio scorso. A Marassi, la sua Sampdoria parte ad handicap: il segno «1» è a 3,25, la vittoria giallorossa è più probabile, a 2,20, il pari vale 3,50. Turno in discesa per Napoli e Juventus, favorite domani a 1,22 e 1,30 contro Verona e Bologna. Sempre domani, invece, promette scintille il testa a testa tra Lazio e Atalanta, di nuovo di fronte dopo la finale di Coppa Italia della scorsa stagione. Ancora una volta a partire meglio sono i biancocelesti, a 2,25, per la rivincita nerazzurra si sale a 3,05.