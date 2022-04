Le lacrime di Insigne al termine della partita con la Roma sono piuttosto eloquenti: nella 33esima giornata il Napoli ha compromesso parecchio le speranze di vincere lo Scudetto, sogno che ormai sembra fuori dalla portata della Juventus, rallentata dal pareggio con il Bologna.Le quote antepost confermano che la vittoria del campionato italiano sembra essere una lotta tra le due milanesi: l’Inter di Simone Inzaghi (69 punti e una gara da recuperare) si gioca campione d’Italia a 1,40, il Milan di Pioli è primo con 71 punti ed è proposta a quota 3,50. Sempre più distanti il Napoli a 10 e la Juventus a 33. Per i bianconeri resta comunque invariato il vantaggio rispetto alle inseguitrici più pericolose in zona Champions. Allegri dovrà gestire cinque punti di vantaggio rispetto alla Roma, ma c’è anche la Fiorentina, potenzialmente a -4 dalla Juventus visto che deve recuperare una partita. Lazio e Atalanta invece hanno perso due buone occasioni per accorciare le distanze. Sulla lavagna scommesse il quarto posto dei bianconeri per ora sembra ben saldo a 1,08. La Roma insegue ma a quota 7,50, con la Fiorentina a 10. A 15 la Lazio, a 25 volte la posta l’Atalanta. In zona retrocessione la scossa arriva dalla vittoria della Salernitana contro la Sampdoria. I blucerchiati, alla terza sconfitta di fila, sono a rischio retrocessione a quota 5,50.