Riflettori accesi ancora una volta sulla Juve che, all’indomani della sconfitta interna contro l’Atalanta, torna in campo per far parlare di sé dei risultati agonistici e non di plusvalenze. Nel turno infrasettimanale del massimo campionato previsto dal calendario questa sera alle 20:45, valevole per la quindicesima giornata, farà visita alla matricola Salernitana cenerentola del torneo con appena otto punti all’attivo tanti quanti quelli del Cagliari al quale ha strappato al novantesimo venerdì scorso un punto prezioso. Tredici sono i punti che dividono attualmente le due formazioni in classifica costruite con obiettivi diametralmente opposti ma accomunate dal fatto che sinora hanno raccolto molto meno delle iniziali aspettative. I precedenti in quel di Salerno tendono al granata in quanto la Juve non ha mai vinto e tanto meno sia riuscita a mettere a segno alcun gol nello stadio Arechi: 0 – 0 finì nel 1948, 1 a 0 nel 1999 con Marco Di Maio che mise a segno l’unico gol della partita propedeutico al suo successivo passaggio in bianconero. Ancora una volta è la Juve la squadra favorita data vincente a 1,33, ben lontana dall’1 granata a 8,65 e dall’X a 5,10.