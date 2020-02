Il derby d’Italia, da sempre, coinvolge non solo i tifosi di Juventus e Inter ma quelli di tutta la Serie A. Sia perché molto spesso in palio, oltre ai tre punti, c’è stato lo scudetto, sia perché il parterre dei campioni che si affrontano è sempre di altissimo livello. Ma saranno due, in particolare, ad avere gli occhi addosso all’Allianz Stadium: Cristiano Ronaldo e Romelu Lukaku. I due fenomeni stanno trascinando le proprie squadre ai piani altissimi della classifica come dimostrano i numeri che difficilmente mentono: 21 gol in altrettante partite per CR7 e 17 reti in 24 presenze per il gigante belga. Inutile dire come i betting analyst li vedano come i principali protagonisti in grado di indirizzare la sfida: se per il gol nel corso del match le quote sono molto simili, 2,50 per il portoghese, 2,75 per il belga, il divario tra i due si allarga su chi possa aprire le marcature. Il numero 7 bianconero come primo marcatore, riporta Agipronews, pagherebbe 5 volte la posta, il bomber nerazzurro, invece, è a 7,00. Sebbene Lukaku abbia messo a segno più doppiette, cinque a tre il conto nei confronti di Cristiano Ronaldo, rimane sempre il capitano del Portogallo avanti, secondo i quotisti, in ottica di marcature multiple: due gol del bianconero si possono giocare a 10 mentre per il nerazzurro la quota addirittura raddoppia.