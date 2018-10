La Juventus non ha nessuna intenzione di fermarsi e, sul campo dell’Udinese, va a caccia della decima vittoria consecutiva tra campionato e Champions. Per gli esperti di Sisal Matchpoint, l’impresa è dietro l’angolo: nessun problema per gli uomini di Allegri alla Dacia Arena, vincenti a un rasoterra 1.36, difficilissimo che i friulani arrestino la marcia juventina, la loro vittoria è a 9.50 e il pareggio a 4.80. Non ha segnato contro il Napoli ma è stato comunque prezioso, per esempio servendo a Mandzukic la palla del pareggio. Contro l’Udinese, Ronaldo potrebbe tornare a segnare e il croato potrebbe ricambiare il favore. Con la Supercoppia la rete di CR7 su assist di Mandzukic si gioca a 12.00.