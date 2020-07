Doveva essere la sfida scudetto, il match clou della stagione: Juventus-Lazio, che lunedì sera chiuderà il 34° turno della Serie A, potrà invece essere una partita decisiva soltanto per i bianconeri, che con una vittoria farebbero un grande passo verso il tricolore. Le valutazioni degli analisti risentono evidentemente del momento nero della Lazio, tanto da ritenere più che probabili i tre punti alla Juventus, dati a 1,70. I biancocelesti (solo un punto nelle ultime quattro gare) fanno appello agli ultimi precedenti: Inzaghi ha sempre vinto contro la Juventus di Sarri, con il doppio 3-1 inflitto nell'arco di pochi giorni, lo scorso dicembre: prima in campionato, all'Olimpico, poi in Supercoppa, a Riad. Ma era un'altra Lazio: questa si colloca a quota piuttosto alta, 4,75. A 4,00 il pareggio, che tra le due squadre è una rarità: in campionato manca da ben undici scontri diretti. Lazio in difficoltà, ma anche la Juve ha segnato il passo, con la sconfitta di San Siro di fronte al Milan, seguita dai pareggi stentati con Atalanta e Sassuolo. In calo soprattutto i due reparti offensivi, eccellenti fino a qualche settimana fa: prevedibili, quindi, le quote modeste di Goal e Over (entrambi a 1,55).