, il posticipo delle 20.45 allo Stadium è l'ultimo appuntamento prima della sosta per il Mondiale e mette in palio punti pesanti per la lotta Champions. I bianconeri di Allegri arrivano da cinque vittorie consecutive senza aver concesso neanche un gol e cercano un altro successo che permetterebbe di tornare davanti all'Inter e scavalcare in classifica proprio i biancocelesti di Sarri, reduci a loro volta da due vittorie di misura contro Roma e Monza (entrambe 1-0).- Il bilancio recente sorride tutto alla Juventus, imbattuta in 33 delle ultime 35 sfide di Serie A contro la Lazio (25 vittorie, 8 pareggi): le due sconfitte risalgono all'ottobre 2017 (1-2 con Allegri in panchina) e al dicembre 2019 (1-3 con Sarri in panchina). I bianconeri vanno sempre a segno in campionato contro la Lazio dal 17 2012 (0-0, ultimo match senza andare in gol), i biancocelesti hanno trovato il gol nelle ultime tre trasferte di Serie A contro la Vecchia Signora. La Juve ha vinto le ultime tre partite interne di Serie A con un punteggio complessivo di 9-0: i bianconeri non ottengono quattro successi consecutivi di campionato allo Stadium dal marzo 2021 (con Pirlo in panchina) e solo il Barcellona ha subito meno gol in casa rispetto alla Juventus nei cinque grandi campionati europei in corso (0 i blaugrana, 3 i torinesi).Fischio d'inizio, su Calciomercato.com la diretta di: Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Kean, Milik.: Provedel; Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic; Romero, Felipe Anderson, Pedro.