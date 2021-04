In campo per dimenticare la sconfitta di Bergamo, nel bel mezzo del caos Superlega:laè di scena all'Allianz Stadium contro il. I bianconeri arrivano dal ko nello scontro diretto per la Champions League con l'Atalanta, la squadra di Pirlo è ancora quarta, ma con due sole lunghezze di vantaggio sul Napoli e quattro sulla Lazio (che deve recuperare la partita con il Torino). I ducali di D'Aversa, invece, non hanno vinto nessuna delle ultime quattro giornate (tre sconfitte e un pareggio) e sono alle ultime disperate chiamate per la salvezza (penultimi a 20 punti, -10 da Benevento e Torino).- Il bilancio è tutto a favore della Juve, che ha vinto le ultime tre sfide di campionato con il Parma e cerca la quarta consecutiva, mai successo contro i gialloblù nel torneo. I bianconeri, inoltre, sono imbattuti nelle ultime 28 partite di Serie A contro squadre in zona retrocessione a inizio giornata (24 vittorie, 4 pareggi). D'Aversa cerca un'impresa quasi impossibile: il 96% delle squadre che avevano appena 20 punti dopo 31 giornate nell'era dei tre punti sono retrocesse a fine campionato (22 su 23), solo il Crotone è riuscito a salvarsi nel 2016/17.Fischio d'inizio, su Calciomercato.com la diretta di: Buffon; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Arthur, Bentancur, McKennie; Ronaldo, Dybala.: Colombi; Laurini, Bani, Osorio, Pezzella; Grassi, Brugman, Kurtic; Man, Pellè, Gervinho​