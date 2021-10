Sono stati tra i protagonisti delle ultime due sfide dell’Italia in Nations League, fabbricando in tandem anche il gol azzurro contro la Spagna; invece domenica sera Federico Chiesa e Lorenzo Pellegrini si ritroveranno contro da avversari in un Juventus-Roma già importante ai fini della classifica. Per gli esperti il favorito per entrare nell’elenco dei marcatori è l’esterno bianconero, fermo ad un solo gol contro lo Spezia e alla ricerca della prima gioia in campionato davanti ai propri tifosi. Il timbro del figlio d’arte si gioca 2,75 mentre sale a 5 la possibilità del primo gol all’Allianz Stadium per il capitano giallorosso, attuale capocannoniere stagionale dei suoi. Cercano gloria anche altri due azzurri di mister Mancini, Federico Bernardeschi, proposto a 4, a segno l’ultima volta in serie A nella stagione 19-20 e Nicolò Zaniolo, anche lui in quota a 5, ancora a secco dal suo ritorno in massima serie dopo la seconda operazione al ginocchio. In quota, poi, anche la rete di Dybala, al ritorno dopo l'infortunio con il sigillo dell'argentino nel big match che vale 2,25 volte la posta.