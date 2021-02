Alle 18 il big match del sabato di Serie A. All'Allianz Stadium la, reduce dalla vittoria contro l'Inter nella semifinale di andata di Coppa Italia, apre le porte alla, reduce dalla convincente vittoria in campionato contro il Verona.A braccetto nelle ultime 3 partite (1 ko e 2 vittorie), si sfidano il, quello di, con 44 gol realizzati, 7 in meno dell'Inter, ed'Italia, quella di, con 18 gol subiti (uno in meno del Napoli). Anche se, di questi 18 gol, 5 sono arrivati nelle ultime 4 partite di Serie A disputate all'Allianz Stadium., che ieri ha compiuto 36 anni, è il capocannoniere della Serie A con 15 gol e arriva dalla doppietta all'Inter in Coppa Italia;, che prende il posto di Dzeko in attacco, ha segnato 5 gol nelle ultime 5 partite di Serie A. E 4 di questi sono arrivati nel primo tempo.