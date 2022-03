La doppietta messa a segno da Dusan Vlahovic contro l’Empoli ha permesso alla Juventus di mantenere il quarto posto in classifica e buttare anche un occhio, per la prima volta in stagione, alla lotta scudetto. L’impatto dell’ex viola con il nuovo club è stato subito importante, con rete all’esordio in campionato con il Verona e in Champions League dopo 32 secondi nella trasferta contro il Villarreal, per un totale di 4 centri in 7 uscite. Allegri, in situazione di piena emergenza, si affida al suo bomber per sconfiggere lo Spezia, formazione contro il quale Vlahovic, nel precedente stagionale con la maglia Fiorentina ha messo a segno una tripletta. Secondo gli esperti un’eventuale replica domenica, per quello che sarebbe il primo tris con la Vecchia Signora, vale 13 volte la posta. Juventus che cerca anche il primo gol su punizione in Serie A dal luglio 2020, quando Cristiano Ronaldo violò la porta di Sirigu in un derby della Mole. Il serbo ha mostrato di saperci fare anche da palla inattiva e un suo centro su punizione diretta contro i liguri si gioca a 2,47 mentre scende a 2,06 il primo gol di testa con la sua nuova maglia.