La Juventus scende in campo all'Allianz Stadium per tornare momentaneamente in vetta alla classifica di Serie A in attesa di Fiorentina-Inter (in programma alle 20.45). Di fronte alla squadra di Maurizio Sarri c'è l'Udinese di Gotti, reduce dal pareggio interno contro il Napoli. La Juve in campionato è reduce dalla sconfitta contro la Lazio per 3-1 e in precedenza era arrivato il pareggio interno col Sassuolo per 2-2; la vittoria manca dalla sfida col 23 novembre contro l'Atalanta. Sarri per il match ritrova Ramsey, Douglas Costa e Bentancur; ancora fuori Sema, Samir e Jajalo per infortunio. Dirige il match l'arbitro Fabrizio Pasqua.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



JUVENTUS - Buffon; Danilo, Bonucci, Demiral, De Sciglio; Rabiot, Bentancur, Matuidi; Dybala; Higuain, Ronaldo.



UDINESE - Musso; De Maio, Ekong, Nuytinck; ter Avest, Fofana, Mandragora, De Paul, Stryger Larsen; Okaka, Lasagna.​



STATISTICHE E PRECEDENTI - ​La Juventus è la squadra che più spesso ha battuto l’Udinese in Serie A: 61 sconfitte per i friulani contro i piemontesi, almeno 14 in più che contro qualsiasi altra formazione. L'ultimo pareggio tra Juventus e Udinese in casa dei piemontesi in Serie A è datato 1990: da allora 20 successi per la Vecchia Signora e cinque per i friulani. La Juventus ha subito 15 gol finora in Serie A, nell’era dei tre punti a vittoria ha fatto peggio solamente nel 2009/10: 16 reti subite dopo 15 gare, poi 56 a fine stagione (sesta peggior difesa del campionato in quel caso). La Juventus ha pareggiato l’ultima gara interna, contro il Sassuolo, dopo che nelle precedenti nove stagionali tra Serie A e Champions League aveva fatto punteggio pieno: sia Conte che Allegri sono rimasti imbattuti nelle loro prime 11 gare casalinghe in bianconero, avendo ottenuto però entrambi otto successi. Nelle ultime sette partite di campionato l’Udinese ha alternato una partita in gol (quattro) con una senza reti segnate (tre): in generale solo la SPAL (otto) ha mancato l’appuntamento con il gol più volte dell’Udinese (sette) in questa Serie A. L’Udinese non vince una trasferta di Serie A contro una squadra nelle prime quattro posizioni in classifica a inizio giornata dal dicembre 2017 (vs Inter): da allora in 10 gare esterne un solo punto per i bianconeri, con sette gol segnati e ben 30 subiti. Nelle ultime tre partite di campionato la Juventus ha concesso una media di 24.7 tocchi nella propria area agli avversari, mentre nelle precedenti 12 la media era di 16 - aumentata anche la media di tiri nello specchio subiti, da 3.8 a 7. L’Udinese ha il peggior attacco nei secondi tempi di questo campionato (tre gol), ma è anche la squadra che ha subito meno reti nei 15 minuti finali di partita (una). Paulo Dybala ha segnato sette gol in Serie A contro l’Udinese, sei dei quali con la maglia della Juventus; contando anche i sei assist, sono 13 le partecipazioni attive contro i friulani, più che contro qualsiasi altra squadra nel massimo campionato. L’unico giocatore dell’Udinese ad aver già segnato in Serie A contro la Juventus è Kevin Lasagna, autore di una rete nella sconfitta per 4-1 nella gara di ritorno dello scorso campionato, all’Allianz Stadium.



A FINE PARTITA RESTA SU CALCIOMERCATO.COM PER LEGGERE L'APPROFONDIMENTO DI GIANCARLO PADOVAN PER 100ESIMO MINUTO.