"Rivincere è molto più difficile che vincere. In Champions ci sono squadre con la stessa forza della Juve, le responsabilità sono più forti a livello italiano".. L’avventura di Maurizio Sarri alla guida della Juventus è ufficialmente iniziata con la conferenza stampa. Una grande responsabilità per il tecnico toscano che deve confermare la squadra bianconera al vertice del calcio italiano. Sarri riuscirà a conquistare la sua prima Serie A? I quotisti di Betaland, si legge in una nota, danno fiducia all’ex del Chelsea e del Napoli con la Juventus proposta campione a quota 1,60. L’Inter intanto si è rafforzata e può contare su un’allenatore vincente come Conte, ed è bancata campione a 5,00 volte la posta. Chance anche per il Napoli a 8,00, mentre Milan e Roma partono nettamente staccate: serve un’impresa a quota 30. Anche il fallimento è contemplato, ma l’esonero di Sarri prima di Natale appare poco probabile a 20 volte la posta, la stessa quota proposta per il suo grande avversario Antonio Conte.