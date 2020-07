L’Atalanta non si ferma più. Sale a 8 il numero di vittorie consecutive dei nerazzurri e, con la partecipazione alla prossima Champions League ormai in cassaforte e l’Inter in terza posizione distante appena un punto, il quarto posto inizia a stare stretto. Proprio l’Inter, come si legge in una nota, è nel mirino della formazione di Gasperini, che nella 31esima giornata ospita la Sampdoria, più tranquilla dopo essersi allontanata dalla zona pericolosa della classifica grazie alle vittorie con Lecce e Spal. Secondo gli esperti, per la Dea è in arrivo la nona vittoria consecutiva, proposta a 1.40, per il successo dei blucerchiati si sale a 7.00, a 5.25 il pareggio. Gli scommettitori puntano sicuri sull’Atalanta, il 97% ha scelto il segno 1. In vista della prossima sfida con la Juventus, ampio turnover in attacco dove sta facendo bene la “riserva” Muriel, che è diventato anche il miglior realizzatore atalantino staccando Ilicic. Un altro gol del colombiano si gioca a 2.00.