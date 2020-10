La Serie A torna con due regine in vetta alla classifica. Milan e Atalanta sono a punteggio pieno, ma la squadra di Gasperini si sta imponendo in particolare per come ha dominato le prime tre gare contro Torino, Lazio e Cagliari. Per la prima volta nella sua storia la Dea ha vinto le prime tre giornate di campionato e lo ha fatto segnando 13 gol (6 in più rispetto alle prime tre della passata stagione). Un bottino al quale hanno contribuito otto marcatori diversi. Il leader tecnico della squadra è il Papu Gomez, tornato a ballare e in vetta alla classifica dei cannonieri del campionato con quattro gol. Storia diversa per il Milan, che di gol ne ha segnati 7, ma Donnarumma non ha ancora fatto passare nulla (contro Crotone, Spezia e Bologna). Solo vittorie anche per il Napoli, partito a mille ma costretto a rinviare il vero esame, quello con la Juventus. Tra le tre l'Atalanta è però la squadra che secondo i quotisti si è inserita più di tutte nella lotta per lo Scudetto. I bergamaschi oggi si giocano campioni a quota 4,50 e si sono avvicinati in maniera minacciosa a Juventus e Inter, coppia di favorite rispettivamente 2,25 e 3,00 volte la posta. Una bella rimonta non solo in classifica ma anche sulla lavagna scommesse, visto che alla vigilia del campionato Gomez e compagni si giocavano a 15 volte la posta, mentre la Juventus partiva da una promettente quota di 1,90. Il Napoli ha ancora dalla sua l'effetto sorpresa, visto che per ora è fuori dal podio delle favorite a 10 volte la posta, così come il Milan che si gioca a 15. Fuori dai giochi per ora le due romane: dopo il sogno sfumato nella passata stagione la Lazio si gioca a 30, mentre la squadra di Fonseca è bancata addirittura a 50. La quindi Dea sogna, ma resta anche con i piedi per terra. La conferma in zona Champions è assolutamente alla portata di Gasperini: sulla lavagna scommesse "Top 4" della serie A i bergamaschi si giocano a 1,40.