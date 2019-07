Dalla Serie B alla A la distanza può rivelarsi abissale e capita spesso che le squadre neopromosse scivolino all'indietro dopo una sola stagione. Nella stagione scorsa, per esempio, due su tre (Empoli e Frosinone) sono retrocesse, mentre il Parma ha costruito una salvezza piuttosto tranquilla. Gli analisti di 888sport.it hanno già lanciato una scommessa puntata sui bassifondi della classifica: si tratta di indovinare la squadra che occuperà a fine campionato l'ultimo posto. Le maggiori indiziate sono proprio le tre che arrivano dalla B: Verona e Lecce sono date a 3,50, un po' più di fiducia viene riposta nel Brescia, a 5,00. Per Verona e Lecce è disponibile anche la scommessa secca sulla retrocessione: per entrambi, la “caduta” è più probabile della salvezza: 1,65 contro 2,10. Fra i club già presenti in A nella stagione scorsa, il Parma è la più a rischio ultimo posto, dato a 6,00, con la Spal che segue a 7,00. Meglio stanno Bologna, Cagliari e Genoa, a 12, e Sassuolo e Udinese, a 16. Per le altre, le quote salgono parecchio: Sampdoria a 41, Fiorentina e Torino a 101, fino ad arrivare all'impossibile ultima piazza della Juventus, che vale 2001 volte la scommessa.