Verona e Inter, che giovedì sera chiuderanno la 31ª giornata di campionato, cercano il riscatto dopo gli stop, inattesi, dell’ultima giornata rispettivamente contro Brescia e Bologna. I gialloblù di Juric vogliono tenere accesa la speranza di Europa League mentre Conte punta quanto meno a mantenere il terzo posto in classifica: l’Hellas non sconfigge l’Inter, in Serie A, da ben 28 anni. I nerazzurri partono con i favori del pronostico essendo quotati a 1,85 contro il 4,10 dei padroni di casa. L’Over, 1,75, è in vantaggio sull’Under, 1,95, mentre tra i risultati esatti, occhio allo 0-3 per i milanesi che pagherebbe 14 volte la posta mentre l’1-0 in favore del Verona è dato a 11,75.