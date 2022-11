Il programma della tredicesima giornata di Serie A si apre venerdì sera alla Dacia Arena con il match tra Udinese e Lecce. I bianconeri, una delle sorprese della prima parte di stagione, dopo sei vittorie di fila hanno conquistato solo tre punti nelle ultime quattro partite, conoscendo la prima sconfitta interna nell’ultimo match casalingo contro il Torino. Dall’altra però non vanno meglio le cose per il Lecce, capace di vincere una sola gara finora e con solo due punti di vantaggio sulla zona retrocessione, Quote favorevoli ai bianconeri, proposti a 1,57 contro il 6,06 del segno «2». Fissato nel mezzo, a 4,04, il pareggio. Grande equilibrio invece tra Under 2.5 e Over 2.5, offerti entrambi a 1,89. Sottil spera in un risveglio di Beto, in un momento difficile dal punto di vista realizzativo dopo un inizio formidabile. Il gol del portoghese si gioca a 2,50, quota che sale a 5,15 in caso sia lui ad aprire le marcature. Baroni invece si affida al proprio capocannoniere Gabriel Strefezza visto come marcatore a 5 volte la posta.