Una stagione in 90 minuti. L’ultimo verdetto della stagione correrà lungo la tratta Genova-Lecce dove rossoblù e giallorossi si giocheranno, a distanza, la permanenza in Serie A. Il Genoa, che sarebbe al sicuro solo con la vittoria, parte nettamente favorito con il Verona, secondo i betting analyst il successo di Criscito e compagni si gioca a 1,52 contro il 6,00 dei gialloblù. Elevata, 4,40, anche la quota del pareggio, che per i padroni di casa è assolutamente inutile. Il Genoa deve cercare la vittoria, il Verona è squadra offensiva: per questo l’Over, 1,53, si fa preferire di molto all’Under, 2,50. Negli ultimi 4 confronti disputati a Marassi, i padroni di casa hanno sempre vinto con almeno due gol di scarto, così il 3-1 rossoblù si gioca a 10,50 mentre lo 0-1 per i gialloblù, stesso risultato dell’ultimo blitz in terra ligure, vecchio di 30 anni, pagherebbe 18 volte la posta.

Il Lecce, a mille km di distanza, proverà l’impresa contro un Parma che però non sarà certo in vacanza al Via del Mare. I salentini, ai quali non basta il pareggio poiché in svantaggio negli scontri diretti con il Genoa, partono favoriti nonostante le due sole vittorie, in Serie A, contro i ducali: i quotisti di 888sport.it danno Mancosu e compagni vincenti a 1,50 contro il 5,50 degli ospiti, mentre la divisione della posta si gioca a 4,65. A proposito, per il Lecce la «X» vuol dire retrocessione certa, perché anche in caso di sconfitta del Genoa, le due squadre finirebbero a pari punti, con i rossoblù in vantaggio negli scontri diretti. L’Over, 1,40, ha la quota dimezzata rispetto all’Under, offerto a 2,95. L’unica vittoria del Lecce tra le mura amica contro il Parma è datata 12 maggio 1991, quando la gara terminò 1-0. Lo stesso risultato domenica sera pagherebbe 11 volte la posta mentre l’1-2 per i gialloblù di D’Aversa, punteggio uscito negli ultimi quattro blitz emiliani in Puglia, è in lavagna a 15,00.