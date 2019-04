L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha analizzato quanto prodotto in casa dalle squadre che lottano per la Champions League. A dominare, nel computo della Serie A, è comunque sempre la Juventus, che ha raccolto ben 47 punti all'Allianz Stadium, dieci in più della prima inseguitrice, il Napoli con 37. Segue la Roma, che ha un bottino di 35 punti, poi il Milan con 34, l'Inter e il Torino con 32 e la Lazio con 31. Molto staccata, e a sorpresa, è l'Atalanta, che sta vivendo un campionato da sogno, ma in casa ha raccolto fin qui appena 26 punti. Oggi arriva l'Udinese all'Atleti Azzurri d'Italia, per un cambio di marcia.