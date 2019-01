La vittoria in rimonta sulla Lazio chiude il discorso scudetto, almeno per i bookmaker. Grazie al 2-1 dell’Olimpico la Juventus si porta a +11 sul Napoli, fermato sullo 0-0 dal Milan, e la quota per il titolo è ormai praticamente simbolica: sul tabellone 888sport.it si gioca a 1,02 (giocando dieci euro si vincerebbero appena 20 centesimi), mentre gli azzurri scivolano da 12,00 a 21,00. Malissimo l’Inter, battuta dal Torino e ora a 8 punti dal secondo posto: la squadra di Spalletti ora vale 200 volte la posta.