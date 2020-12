Juventus e Inter vanno all’inseguimento del Milan ma, nella 12esima giornata, sia i bianconeri che i nerazzurri saranno impegnati in sfide delicate: gli uomini di Pirlo con l’Atalanta, quelli di Conte con il Napoli. Due big match ad alto tasso di spettacolo, a cominciare da quello allo Stadium dove la Juventus, reduce da 3 vittorie nelle ultime 4 gare, è favorita secondo gli esperti, a 1.90, le chance della Dea salgono a 3.80 mentre il pareggio è a 3.75. Anche gli scommettitori credono che i bianconeri allungheranno la striscia di vittorie, l’85% ha puntato sul segno 1. Dybala si è sbloccato con il Genoa segnando la prima rete stagionale ma, molto probabilmente, lascerà il posto a Morata: la rete dello spagnolo al ritorno dopo la squalifica è a 2.50. C’è poi il solito appuntamento con il goal di Ronaldo, a 1.85, che potrebbe anche segnare su punizione diretta, opzione a 16.00. Nell’Atalanta continua l’esclusione di Gomez che partirà dalla panchina, Zapata è il principale indiziato a segnare, a 3.00. Da non perdere nemmeno Inter – Napoli, sfida tra la seconda e la terza forza del campionato e principali inseguitrici del Milan capolista. Match in equilibrio, ma i favoriti sono i nerazzurri di Conte vincenti da 4 gare consecutive, a 2.20, il blitz dei campani a San Siro vale 3.20, il segno X si gioca a 3.50. Gli scommettitori si dividono tra l’affermazione dei padroni di casa, su cui ha puntato il 49%, e il pareggio, giocato dal 40%. È andato a segno in entrambi i confronti giocati a San Siro con il Napoli nelle sue prime due stagioni da interista, Lautaro Martinez potrebbe essere di nuovo decisivo con il goal a 2.50, il più pericoloso resta però Lukaku, a 2.00. Politano, ex di turno, partirà dalla panchina: la sua rete nel secondo tempo è a 6.25. Il Milan ha una grande occasione, quella di allungare il vantaggio in classifica considerando le sfide impegnative delle dirette avversarie. Per i rossoneri c’è l’ostacolo Genoa, che però deve fare punti per risalire dal pericoloso penultimo posto in classifica. La squadra di Pioli è nettamente avanti, a 1.44, si sale a 7.50 per il successo rossoblù, mentre il segno X viaggia a 4.50. Sicuri gli scommettitori, il 92% ha scelto la vittoria del Milan. Sono ben 22 le reti subite dal Genoa in 11 gare, sembra quindi certo il sigillo milanista, a 1.04, in entrambi i tempi a 2.10. A segnare ai rossoneri ci proveranno Scamacca e Pjaca, autori insieme di 5 dei 10 gol segnati da tutta la squadra: la rete del primo è a 4.00, a 5.00 il secondo.