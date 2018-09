32' - Ammonito Cancelo per un intervento in gioco pericoloso su Djuricic, colpito sul volto dal portoghese.



26' - Ammonito Berardi per un fallo in scivolata su Can. Corretta la decisione dell'arbitro.

Di seguito tutti gli episodi da moviola delle gare della domenica della quarta giornata di Serie A:arbitro Abisso; assistenti Costanzo e Bindoni; quarto uomo Ghersini; al Var Massa e Di Iorio.arbitro Orsato; assistenti Schenone e Imperiale; quarto uomo Guccini; al Var Pairetto e Tegoni.arbitro Banti; assistenti Vivenzi e Villa; quarto uomo Baroni; al Var Guida e Alassio.arbitro Chiffi; assistenti Del Giovane e Longo; quarto uomo Ros; al Var Di Bello e Posado.- Ammonito Bourabia per fallo su Emre Can.Duncan fa gol, ma a gioco fermo. Proteste del Sassuolo, ma Chiffi aveva già fischiato per un fallo evidente di Djuricic su Cancelo.Ammonito Djuricic per fallo tattico su Cristiano Ronaldo.- Brutto intervento di Berardi in scivolata su Cristiano Ronaldo: poteva starci il giallo per il giocatore del Sassuolo.arbitro Mazzoleni; assistenti Manganelli e Prenna; quarto uomo Pezzuto; al Var Maresca e Di Vuolo.arbitro Valeri; assistenti Vuoto e Caliari; quarto uomo La Penna; al Var Nasca e Paganessi.- Annullato un gol a Berenguer per fuorigioco: giusta la decisione. Bella combinazione tra Belotti e Soriano, palla di prima per Berenguer che di testa supera Scuffet: lo spagnolo era però in netto fuorigioco.