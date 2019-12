Si giocano oggi due match: Sampdoria-Juventus alle 18.55, anticipo della 17ma giornata di Serie A, e Brescia-Sassuolo alle 20.45 (recupero della 7ma giornata). Di seguito tutti gli episodi da moviola delle due partite analizzati dalla redazione di Calciomercato.com:





Anticipo 17ª Giornata Andata



SAMPDORIA-JUVENTUS Mercoledì 18/12 h. 18.55

ROCCHI

RANGHETTI – CECCONI

IV: GIUA

VAR: BANTI

AVAR: LO CICERO



3' - Subito proteste della Sampdoria, che chiede un rigore. Murru ruba palla a Demiral e scatta in contropiede, il difensore bianconero con una spallata fa cadere il terzino blucerchiato in area. Rocchi è vicino all'azione e non interviene, anche per il Var è tutto regolare. Episodio al limite.



Recupero 7ª Giornata Andata



BRESCIA – SASSUOLO Mercoledì 18/12 h. 20.45

DI BELLO

MONDIN – ROCCA

IV: CHIFFI

VAR: NASCA

AVAR: PAGANESSI