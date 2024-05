Di seguito la rassegna degli episodi arbitrali nelle gare della domenica pomeriggio del 36esimo turno di Serie A:AurelianoLo Cicero – Rossi M.Iv: MonaldiVar: ChiffiAvar: Fabbri25' - Immobile entra in area e salta Caprile, si allaga e poi rovina a terra: non c'è tocco del portiere, chiamata confermata anche dal Var, qualche dolore per l'attaccante alla caviglia.MarianiCostanzo – CecconiIv: Gualtieri

Var: MariniAvar: Di BelloMarinelliAlassio – Del GiovaneIv: Di MarcoVar: ValeriAvar: Piccinini