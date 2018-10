FROSINONE – EMPOLI h.12.30

ORSATO

MANGANELLI – VIVENZI

IV: MANGANIELLO

VAR: SACCHI

AVAR: DEL GIOVANE



53' FALLO SU CIANO, RIGORE PER IL FROSINONE - Fallo di Capezzi su Ciano in area di rigore empolese: il centrocampista colpisce sul piede l'attaccante ciociaro, corretto assegnare il penalty questa volta.



36' IL FROSINONE CHIEDE UN RIGORE, MA NON C'E' NULLA - Discesa devastante di Joel Campbell, che mette in mezzo per Ciano: Antonelli lo anticipa, in seguito i ciociari chiedono poi un tocco di mano di Di Lorenzo, ma non c'è nulla.



68' L'EMPOLI CHIEDE UN RIGORE - L'Empoli chiede un rigore per un fallo di mano frusinate in area, ma Orsato fa proseguire.



BOLOGNA – TORINO h.15.00

BANTI

TONOLINI – DI IORIO

IV: BARONI

VAR: DI BELLO

AVAR: POSADO

CHIEVO – ATALANTA

ROCCHI

CECCONI – ROSSI C.

IV: RAPUANO

VAR: PASQUA

AVAR: MONDIN



PARMA – LAZIO

FABBRI

PRETI – ALASSIO

IV: MASSA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: LO CICERO

FIORENTINA – CAGLIARI h. 18.00 GIACOMELLI CALIARI – LANOTTE IV: PILLITTERI VAR: AURELIANO AVAR: SCHENONE

Di seguito gli episodi da moviola delle gare domenicali della