Dopo la tornata europea, torna in campo la Serie A, con 2 anticipi: Spal-Parma e Verona-Sampdoria. Di seguito tutti gli episodi da moviola analizzati dalla redazione di Calciomercato.com:





SPAL – PARMA

GUIDA di Torre Annunziata

MONDIN – PAGNOTTA

IV: DIONISI

VAR: VALERI di Roma 2

AVAR: DEL GIOVANE



79' Annullato un gol a Gervinho! Nell'azione offensiva che sviluppa il Parma e che porta al gol dell'ivoriano, Inglese è in fuorigioco. Rete correttamente annullata.



70' Espulso Strefezza! Simulazione in area di rigore dell'esterno della Spal che, già ammonito, riceve il secondo giallo dall'arbitro Guida. Spal in 10, decisione corretta.





HELLAS VERONA – SAMPDORIA

FABBRI di Ravenna

VIVENZI – LOMBARDO

IV: RAPUANO

VAR: PAIRETTO di Nichelino

AVAR: DI PAOLO