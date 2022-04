Di seguito la rassegna degli episodi dubbi in Fiorentina-Udinese e in Atalanta-Torino, recuperi della 20esima giornata di Serie A:



FIORENTINA – UDINESE h. 18.30



PEZZUTO

ROSSI L. – VIGILE

IV: PRONTERA

VAR: AURELIANO

AVAR: LO CICERO



Secondo tempo



54' - Makengo duro su Sottil, arriva un giallo un po' severo che costringerà il centrocampista a saltare la gara con l'Inter nel weekend.



Primo tempo



25' - Gonzalez atterrato in area da Udogie, che prende il pallone prima della gamba: l'arbitro fa proseguire.



ATALANTA – TORINO h. 20.15



ABISSO

PASSERI – COSTANZO

IV: MINELLI

VAR: MARIANI

AVAR: MONDIN