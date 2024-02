Serie A, la MOVIOLA LIVE: check del VAR a Empoli, niente rosso per Gyasi

Dopo gli anticipi di venerdì e di ieri e il lunch match, continua alle 15 e alle 18 con tre partite la 25esima giornata di Serie A: in programma Empoli-Fiorentina e Udinese-Cagliari, in seguito Frosinone-Roma. Di seguito gli episodi arbitrali più discussi, analizzati dalla moviola di Calciomercato.com:





Empoli–Fiorentina ore 15.00

Pairetto

Bresmes – Mokhtar

IV: Di Marco

VAR: La Penna

AVAR: Abisso



2' - Subito un giallo per Gyasi, che frana addosso a Biraghi: punizione per i viola e check del VAR per un possibile rosso, che non viene assegnato. L'ex Spezia era diffidato, salterà il match col Sassuolo.





Udinese–Cagliari ore 15.00

Mariani

Zingarelli – Fontemurato

IV: Ghersini

VAR: Doveri

AVAR: Sozza



Frosinone–Roma ore 18.00

Giua

Berti – Vivenzi

IV: Marcenaro

VAR: Di Paolo

AVAR: Abbattista