H. Verona – Napoli martedì ore 19.30

Pasqua

Tolfo – Prenna

Iv: Prontera

Var: Mariani

Avar: Paganessi

61' - Annullato il gol di Faraoni per il Verona. Zaccagni al momento del controllo che ha portato al cross scivola e tocca la palla con la mano. Pasqua non se ne avvede, ma richiamato dal var va all'on field review e annulla.

Spal – Cagliari martedì ore 19.30

Abisso

Passeri – Baccini

Iv: Marinelli

Var: Pairetto

Avar: Cecconi



PRIMO TEMPO

26' Joao Pedro chiede un rigore dopo un tunnel a Cionek che lo ferma. Il fallo è però poco fuori dalla linea dell'area.

27' Altra protesta del Cagliari che sulla punizione calciata direttamente in porta da Rog chiede il gol. Ma la palla non ha superato la linea di porta come confermato dalla goal line technology.



Genoa – Parma martedì ore 21.45

Giacomelli

Costanzo – Santoro

Iv: Giua

Var: Mazzoleni

Avar: Ranghetti



Torino – Udinese martedì ore 21.45

Maresca

Carbone – Gori

Iv: Sozza

Var: Guida

Avar: Tegoni