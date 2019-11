Si apre alle 15.00 il programma del sabato per la 12° giornata di Serie A. Al Rigamonti di Brescia, le Rondinelle ospitano il Torino. ALle 18 spazio a Inter-Torino, mentre in serata il Napoli riceve il Genoa al San Paolo. LIVE su Calciomercato.com la MOVIOLA delle gare.



Brescia – Torino ore 15.00

Guida

Liberti – Valeriani

Iv: Marini

Var: Nasca

Avar: Schenone



60' Donnarumma si lamenta per una presunta spinta di Izzo ai suoi danni: per Guida non c'è niente.​



40' Cartellino rosso per Mateju: fallo al limite dell'area, Guida estrae il secondo giallo e allontana il giocatore del Brescia.



25' Altro rigore per il Torino: braccio largo di Mateju, Guida non ha dubbi ed estrae anche il cartellino giallo. ​



14' Rigore concesso al Torino: punizione di Verdi, tocco di mano di Cistana e penalty in favore dei granata. ​



Inter – Verona ore 18.00

Valeri

Bottegoni – Rocca

Iv: Di Martino

Var: Giacomelli

Avar: Vivenzi



Napoli – Genoa ore 20.45

Calvarese

Del Giovane – Villa

Iv: Abbattista

Var: Chiffi

Avar: Mondin