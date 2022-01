La 23a giornata di Serie A continua con altre cinque partite in programma oggi. Qui di seguito gli episodi dubbi da moviola, partita per partita.



CAGLIARI-FIORENTINA



Arbitro: Aureliano.



Assistenti: Galetto-Margani.



Quarto uomo: Marinelli.



Var: Maresca.



Avar: Muto.



6' - Bellanova entra in ritardo su su Odriozola e lo atterra in area: calcio di rigore, decisione giusta dell'arbitro.