Dopo il 2-1 dell'Atalanta contro il Crotone nel primo match della 6a giornata di Serie A, si giocano Inter-Parma alle 18 e Bologna-Cagliari alle 20.45.PAIRETTO(infortunato nel pre-partita, non arbitrerà lui)PASSERI – LIBERTIIV:(sarà lui l'arbitro del match dopo l'infortunio di Pairetto)VAR: MARESCAAVAR: RANGHETTI. Punizione di Kolarov, il croato di testa segna la rete del pareggio. Il Var conferma con un silent check: la posizione di partenza di Perisic è buona.- Episodio molto dubbio. Cross dalla destra,. Il Var conferma la decisione del direttore di gara tra le proteste dei giocatori dell'Inter, ma i dubbi restano. Il rigore in favore dei nerazzurri poteva starci.- Ranocchia segna l'1-1, ma è in posizione di fuorigioco e il gol viene annullato. Sul tiro di Barella, c'è un tocco di tacco di De Vrij e in quel momento Ranocchia è oltre la linea difensiva del Parma. Corretta la decisione dell'arbitro, il Var conferma.- Silent check del Var sul gol del vantaggio di Gervinho: è regolare la posizione di partenza dell'attaccante del Parma sul lancio di Hernani, lo tiene in gioco De Vrij. L'arbitro conferma l'1-0 del Parma.per proteste nei confronti del direttore di gara. Si lamentava per un presunto fallo ai danni di Barella.per un fallo ai danni di Barella.MELI – AVALOSIV: RAPUANOVAR: BANTIAVAR: VALERIANI