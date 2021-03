Dopo la tre giorni di coppe europee, a Roma si gioca l’inedito anticipo del venerdì alle 15, valido per la 27esima giornata e in programma allo Stadio Olimpico tra Lazio e Crotone. Di seguito tutti gli episodi da moviola della partita analizzati dalla redazione di Calciomercato.com:



LAZIO – CROTONE Venerdì 12/03 h. 15.00

RAPUANO

PRENNA – CAPALDO

IV: GIUA

VAR: DI PAOLO

AVAR: DI IORIO



34'- Il Crotone chiede un rigore per l'intervento scomposto di Radu su Ounas, in area: Rapuano non concede il penalty e dal VAR non ritengono ci siano gli estremi per assegnarlo