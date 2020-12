È iniziato il nuovo campionato di Serie A ed è ripartito anche il tradizionale appuntamento della moviola di Calciomercato.com, che aggiorna una classifica virtuale conteggiando tutti i principali errori degli arbitri nel campionato italiano di Serie A. Col + sono evidenziate le sviste a favore, col - le sviste contro, fino ad arrivare al saldo conclusivo.



TUTTI GLI ERRORI - Diverse sviste nella 12a giornata di Serie A: in Juventus-Atalanta, è eccessivo il rigore fischiato in favore dei bianconeri per il lieve contatto in area tra Hateboer e Chiesa. Inoltre, mancano due cartellini rossi, entrambi per giocatori dell'Atalanta: a Romero, che fa tre brutti falli in pochi minuti e viene solo ammonito, e a De Roon per l'entrataccia ai danni di Cuadrado (qui tutti gli episodi da moviola analizzati dall'ex arbitro Chiesa). Due errori gravi dell’arbitro Abisso durante Roma-Torino di ieri. Giusto il primo giallo per Singo a causa dell’intervento in ritardo su Mkhitaryan, ma il secondo è una svista: il contatto con Spinazzola è lieve, i due si contendono la palla e il giallo è oltremodo eccessivo. Non può nulla il Var, che ha voce sui rossi diretti. L’1-0 della Roma, inoltre, è viziato da un fallo: scarpata di Mancini (già ammonito) su Belotti. L’arbitro avrebbe dovuto annullare la rete del vantaggio giallorossa, ma il Var non ha segnalato nulla.​



TUTTI GLI ERRORI, GIORNATA PER GIORNATA: