Di seguito i principali episodi da moviola dei match in programma oggi per quanto riguarda la terza giornata di Serie A: Monza-Udinese e Lazio-Inter.DI BELLOROSSI – MONDINIV: FERRIERI CAPUTIVAR: MARINIAVAR: LONGO S.12' - Annullato il gol dell'1-0 di Birindelli. Fuorigioco in partenza diautore dell'assist dalla sinistra.FABBRIPAGLIARDINI – VECCHIIV: MARESCAVAR: AURELIANOAVAR: CARBONEDumfries cade in area toccato da Zaccagni. Proteste nerazzurre, ma l'azione è viziata da un fuorigioco in partenza di Lukaku