Si è aperta, alle ore 12.30, la domenica di Serie A con Verona-Empoli, match chiave per la zona salvezza. Segue Monza-Lecce alle 15. Di seguito, vivi insieme a Calciomercato.com, tutti gli episodi da moviola.



Monza-Lecce - ore 15,00



Arbitro: Doveri

Assistenti: Bercigli-Cecconi

IV Ufficiale: Ghersini

VAR: Marini

AVAR: La Penna



Verona-Empoli - ore 12,30



Arbitro: Chiffi

Assistenti: Bindoni-Colarossi

IV Ufficiale: Minelli

VAR: Mazzoleni

AVAR: Pezzuto



79' Protagonista ancora il Var, questa volta nell'area degli scaligeri: Stojanovic atterrato, breve check ma si prosegue.



61' Lungo check del Var dopo il gol di Gaich. Ngonge conclude, Vicario respinge e l'ex Benevento insacca sulla ribattuta. I dubbi sono su un possibile controllo di palla di Ngonge con il braccio prima della conclusione dalla distanza: per Mazzoleni tutto regolare, Chiffi non va nemmeno al monitor.