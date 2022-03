Laè ancora alla ricerca del suo nuovo presidente, dopo le dimissioni dell'ex numero uno. Dopo le prime due assemblee andate a vuoto,, con i rappresentanti delle venti squadre di campionato che si riuniscono negli uffici di via Rosellini a Milano. In un giorno che potrebbe rivelarsi quello della verità, poiché il quorum si abbassa e basterebbe la maggioranza semplice () e l'obiettivo resta quello di. Tuttavia, ci sono forti possibilità che anche in questa assemblea la fumata bianca non arrivi, o che non si arrivi neanche alla votazione.- In tutto questo si continua a lavorare sui tre candidati ancora in corsa dopo(presidente della Confindustria), che era stato indicato come il profilo ideale dai club, alla ricerca di una figura che faccia da raccordo anche nei dialoghi con il governo e le istituzioni. Ipotizzata ma non certa anche la presenza fisica dei tre candidati in assemblea oggi, uno di questi per esempio (Bini Smaghi) avrebbe già fatto sapere che non ci sarà.e conta tra i suoi sostenitori(con Napoli e Lazio anche Fiorentina, Verona, Atalanta, Udinese, Empoli e Sampdoria). In calo le quotazioni di. Su quest'ultimo e Casini, tuttavia, pendono anche alcune valutazioni di carattere legislativo, sul fatto che possano essere o meno eleggibili. Soprattutto sul primo: Casini, di fatto, ha avuto a che fare con il calcio in occasione dell'inserimento della ristrutturazione dello Stadio Artemio Franchi di Firenze nel Pnrr con un finanziamento di 95 milioni di euro ed è stato interlocutore della Fiorentina per l'ottenimento dei permessi per il centro sportivo di Bagno a Ripoli.