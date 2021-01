È affondata contro le seconde linee dello Spezia, salutando precocemente la Coppa Italia, ma per il remake di sabato contro i liguri la Roma è ugualmente strafavorita. I betting analyst, infatti, offrono a 1,35 il successo casalingo dei giallorossi per la partita di sabato, valevole per la 19ª giornata di Serie A. Una vittoria ligure pagherebbe 8 volte la posta, improbabile anche il pareggio, fissato a 5,25. Quanto al risultato esatto, occhio al 2-2, che oltre a essere il risultato maturato al termine dei tempi regolamentari nella sfida di Coppa Italia è un esito che in campionato lo Spezia ha centrato già quattro volte, contro Fiorentina, Parma, Cagliari e Bologna: sabato vale 15 volte la scommessa. Più abbordabili le quote che vedono un successo della Roma per 2-0 o 2-1, entrambe fissate in lavagna a 8,00. In primo piano l'Over: una partita da almeno tre reti complessive vola a bassa quota (1,44), per l'Under si sale invece a 2,75.