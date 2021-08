Dopo tanto calciomercato, dove le parole hanno avuto la meglio sui fatti, la Serie A torna in campo con le partite della prima giornata. Alla vigilia, si legge in una nota, la più interessante è sicuramente Roma-Fiorentina, una classica del calcio di casa nostra. Per entrambe un nuovo tecnico in panchina, José Mourinho, sul versante giallorosso, e Vincenzo Italiano, su quello viola. Per entrambe le società tanta voglia di cancellare una stagione, quella scorsa, particolarmente deludente: appena settimo posto per i padroni di casa ed una salvezza centrata sul fil di lana per gli ospiti. Il fischio d’avvio è fissato per domenica sera alle 20:45 all’Olimpico alla presenza del pubblico ma con capienza ridotta 50% massimo trentamila persone alle prese con il caos biglietti. Torna su una panchina di club di casa nostra, dunque, il tecnico portoghese che proprio a Roma con la sua l’Inter terminò la sua esperienza in Italia undici anni fa. Con molta probabilità manderà in campo Shomurodov punta avanzata alle cui spalle agiranno Zaniolo, Pellegrini e Mkhitaryan, di supporto in mediana Cristante e Veretout con una difesa a tre composta da Karsdorp, Mancini e Ibanez Viña. Sul fronte opposto Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia la scorsa stagione, ha rivisto completamente la rosa dei giocatori e di conseguenza schiererà un undici quasi ex novo. Tra i pali troverà posto Dragowski con Milenkovic e Igor difensori centrali con Venuti a destra e Biraghi a sinistra. In attacco un tridente composto da Vlahovic al centro e con Callejion e Gonzalers laterali con Castrovilli che troverà spazio a centrocampo. Per la bandiera delle scommesse, la Roma ha le carte in regola per cominciare il campionato 2020/2021 con il piede giusto e propone favoriti i giallorossi il cui successo è offerto a 1,77, lontano dal 4,35 del 2 viola e con l’X che moltiplica per 3,95.