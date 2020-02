La Roma saluta Trigoria e va a Cagliari. Una sfida nella sfida visto che la squadra di Paulo Fonseca ritroverà Radja Nainggolan. I padroni di casa vogliono una vittoria per tornare a sognare l'Europa ma i betting analyst non ci credono: la quota è a 3,65, poco più del pareggio a 3,40. Portare a casa i tre punti per i giallorossi vale invece 2 volte la posta. Proprio Nainggolan è il favorito come marcatore per i sardi, a 2,20 assieme a Joao Pedro, mentre tra i giallorossi spicca Dzeko, con una sua rete a 1,95.