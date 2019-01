Il ko contro la Juve è stato l'unico passo falso nelle ultime cinque partite disputate tra campionato e Coppa Italia. La Roma è tornata a macinare punti e riconquista la fiducia di bookmaker e scommettitori per il primo turno di Serie A nel 2019, in programma domenica pomeriggio. All'Olimpico, contro il Torino, il successo giallorosso è offerto a 1,60 sul tabellone 888sport.it, contro il 5,25 dei granata, ancora imbattuti in trasferta ma reduci dalla brutta sconfitta di Coppa contro la Fiorentina. Il vantaggio della Roma è confermato anche dai flussi di giocate: l'80% delle scommesse è andato su Di Francesco e i suoi, il Toro si è fermato al 7%, mentre il pareggio (in quota a 4,20) è fermo al 13%. La Roma ha vinto gli ultimi due scontri diretti senza subire neanche una rete, una possibilità stavolta offerta a 3,00. Per i betting analyst, comunque, è probabile che entrambe le squadre vadano a segno (il Goal vale 1,64), mentre una partita da almeno tre reti complessive pagherebbe 1,61. Una valutazione confermata anche dal tabellone sul risultato esatto, dove il 2-1 è il punteggio favorito a 8 volte la posta.