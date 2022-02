Il mercato invernale della Salernitana ha riacceso le speranze salvezza. Con l’arrivo di Sabatini come direttore sportivo, i granata hanno rivoluzionato la squadra per inseguire un sogno. Nonostante l’ultima posizione in Serie A, la formazione campana non abbandona le speranze e, dopo la sosta per le nazionali, vuole ripartire nel migliore dei modi a cominciare dalla sfida con lo Spezia: i betting analyst vedono il successo della Salernitana a 2,93 mentre rimangono leggermente favoriti i liguri, per cui la vittoria vale 2,42. Più alto il segno «X», fissato a 3,38. Le due squadre sono quindi attese a un match combattuto e ricco di emozioni: il Goal prevale a1,67, mentre il No Goal si gioca a 2,17. Grande equilibrio invece tra Over, a 1,87, e Under, a 1,92. Tra i risultati esatti in pole il pareggio per 1-1, offerto a 6,40, seguito dallo 0-1 a 8,90.