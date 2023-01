Non è partito bene il 2023 della Salernitana, battuta in casa contro il Milan e ora a otto punti dal terzultimo posto. L’occasione per tornare al successo – che manca dallo scorso 30 ottobre in casa della Lazio – arriva ancora all’Arechi contro il Torino di Juric, fermato sul pari interno dal Verona nella prima del nuovo anno. Quote favorevoli però agli ospiti per i betting analyst con il segno «2» avanti a 2,20 contro il 3,60 dei campani. Si gioca invece 3,25 l’opzione pareggio. Il Toro è reduce da cinque Goal consecutivi in trasferta, esito favorito anche per il lunch-match di domenica a 1,83, sul No Goal offerto a 1,93. Per quanto riguarda il risultato esatto in pole c’è l’1-1 a 6,10, seguito dallo 0-1, finale dell’ultimo precedente, proposto a 7 mentre vale 11,50 volta la posta un 2-1 a favore di Piatek e compagni. Occhio anche ai cartellini rossi: una nuova espulsione come nell’ultima sfida di Salerno è fissata a 3,60.