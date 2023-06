Archiviato anche il discorso Champions, l'ultima giornata di Serie A deciderà la qualificazione alle altre coppe europee e la salvezza di una tra Verona e Spezia, attualmente appaiate a 31 punti. I gialloblù scendono in campo a San Siro contro il Milan già sicuro della top 4, ma a soli due punti dall'Inter terza e quindi desiderosa di chiudere al meglio la stagione. Quote alte, quindi, per la vittoria scaligera in trasferta: i betting analyst offrono il «2» a 4,20, contro l'«1» a 1,83. Alta anche la quota del pareggio, fissata a 3,65. Il Goal prevale a 1,72, rispetto al No Goal offerto a 2,01. Maggiore equilibrio invece tra Under, a 1,90, e Over avanti di poco a 1,80. In caso di sconfitta dello Spezia, al Verona basterebbe il segno «X2», proposto a 1,92. Anche il Milan, però, è costretto a guardare i risultati di altri campi per raggiungere i propri obiettivi. All'Olimpico di Torino, infatti, l'Inter affronta i padroni di casa granata con la finale di Istanbul sullo sfondo: ecco perché, nella sfida di sabato, il «2» è alto a 3,10, rispetto alla vittoria dei padroni di casa a 2,25 con la «X» a 3,40. Il Goal è basso a 1,62, con il No Goal a 2,15. Prevale anche l'Over a 1,79, mentre un esito con meno di tre reti si gioca a 1,91. Tornando al discorso salvezza, a Roma lo Spezia affronta gli uomini di José Mourinho reduci dalla delusione in Europa League, dov'è arrivata la sconfitta in finale ai rigori per mano del Siviglia specialista della competizione: la vittoria esterna dei liguri si gioca a 3,60, mentre l'«1» dei giallorossi, che vogliono blindare un posto per la prossima Europa League, si gioca a 2,02. Alto anche il pareggio, che si attesta a 3,50. Sull'altra sponda capitolina c'è la Lazio già qualificata alla prossima Champions ma non sicura del secondo posto. Per evitare l'aggancio dell'Inter c'è bisogno di fare punti in quel di Empoli: il «2» vale 2,06 la posta, rispetto alla vittoria dei padroni di casa a 3,30. Più alto il segno «X», visto a 3,65. In corsa per l'Europa League anche l'Atalanta, impegnata a Bergamo contro il Monza: la vittoria della Dea prevale a 1,61, mentre il «2» paga ben 5 volte la posta. Alta anche la quota del pari, che si attesta a 4,20. Dietro a Roma e Atalanta c'è la Juventus che tenterà il colpaccio all'ultima giornata: nella trasferta sul campo dell'Udinese, la vittoria degli uomini di Allegri prevale a 1,97, mentre l'«1» è proposto a 3,75, con la «X» a 3,55.