È partito in sordina, ma dopo quattro giornate di campionato è l’unica squadra a punteggio pieno. Il Milan si gode la partenza perfetta in Serie A e scala posizioni anche nelle preferenze dei betting analyst, che appena un mese fa "snobbavano" i rossoneri: partiti a quota 20,00 nelle scommesse sullo scudetto, Pioli i suoi si giocano ora a 8,00 sul tabellone. L’offerta più che dimezzata ha portato il Milan a ridosso dell’Atalanta, che dopo il tonfo con il Napoli è data a 6,50. Vicini anche i partenopei, in grande spolvero nell’ultima giornata e ora in quota a 7,00. Davanti a tutte, evidenzia Agipronews, continua il testa a testa tra Juventus e Inter, sebbene entrambe in leggera risalita: il pareggio con il Crotone ha portato i bianconeri da 2,25 a 2,50, mentre i nerazzurri sono a 3,25 (da 3,00) dopo il ko nel derby.